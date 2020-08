PSG : Cavani fonce à Lisbonne en mode discount

Dans : PSG.

Officiellement libre depuis le 30 juin, Edinson Cavani négocie son futur contrat et visiblement, l’avenir de l’international uruguayen se précise…

Après avoir été annoncé aux quatre coins du globe pendant tout le confinement, Edinson Cavani fait désormais l’actualité uniquement au Portugal. Et pour cause, le Matador de 33 ans est très régulièrement associé au Benfica Lisbonne depuis un mois maintenant. Il n’y a jamais de fumée sans feu et visiblement, la piste du 2e du championnat portugais est bien réelle pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. Effectivement, le journal A Bola explique ce mardi qu’un accord serait désormais imminent entre le Benfica Lisbonne et l’attaquant aux 200 buts dans la capitale française.

Et comme cela était indispensable pour la concrétisation du deal, les deux parties ont réalisé d’importants efforts. Le Benfica Lisbonne a accepté de verser une prime à la signature conséquente au joueur puisqu’en s’engageant avec le club résidant à l’Estadio de la Luz, Edinson Cavani va automatiquement percevoir la coquette somme de 8 ME. En revanche, son salaire mensuel sera considérablement réduit par rapport à celui qu’il percevait au Paris Saint-Germain puisque le chiffre de 2,5 ME par an est évoqué, soit 200.000 euros par mois. Un salaire plutôt bas pour un joueur de cette qualité et d’une telle expérience, même si de copieuses primes peuvent relever l'addition. Néanmoins, l’élément décisif de ce dossier est encore un mystère, à savoir la durée du contrat sur laquelle Edinson Cavani et Benfica se sont mis d’accord. Il y a quelques semaines, le club portugais proposait deux ans au joueur, qui en réclamait trois. Quoi qu’il en soit, c’est une très belle opération que la formation de Luis Filipe Vieira est en passe de réaliser…