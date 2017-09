PSG : Cavani ou Neymar pour les pénos ? Emery ne se mouille pas

Dans : PSG, Ligue 1.

Très attendue ce jeudi, la conférence de presse n’a pas permis de tirer au clair l’affaire des coups de pied arrêtés au Paris Saint-Germain. Edinson Cavani et Neymar avaient bien montré dimanche soir face à Lyon qu’ils ambitionnaient chacun de prendre cette responsabilité, au point de faire part de leur désaccord pendant et après la rencontre. Le technicien espagnol devait trancher, en désignant un tireur, une hiérarchie, ou une alternance, mais cela n’a pas encore été le cas, puisqu’Unai Emery a fait savoir qu’il réserverait sa décision à ses joueurs.

« C'est une grande responsabilité de frapper ça. Ici, beaucoup de joueurs peuvent assumer ces responsabilités. Les deux joueurs qui sont pour frapper les penaltys sont Cavani et Neymar. D'autres joueurs peuvent frapper aussi. On s'entraîne beaucoup aux penaltys. On a besoin de plus de joueurs que deux. L’an dernier, il n’y avait que Cavani, maintenant il y a aussi Neymar. La décision de qui est le premier, qui est le deuxième, ce sera ma décision, et je le dirai aux joueurs et à celui qui sera chargé de les tirer. On verra samedi s’il y a un pénalty », a expliqué le technicien parisien, qui laisse donc le suspense durer, surtout que les joueurs ne sont à priori pas encore fixés sur une éventuelle hiérarchie.