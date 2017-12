PSG : Cavani mieux que Neymar en Ligue 1, JPP dit hourra !

Dans : PSG, Ligue 1.

Edinson Cavani a été désigné meilleur joueur étranger de Ligue 1 par le jury de France-Football, le buteur du Paris Saint-Germain ayant connu, il est vrai, une première partie de saison idéale, la double signature de Kylian Mbappé et Neymar semble avoir dopé El Matador. Alors, quand l'hebdomadaire footballistique interroge Jean-Pierre Papin sur ce résultat, JPP avoue sa satisfaction, l'ancien buteur de l'OM estimant que Cavani était clairement ce qu'il se faisait de mieux actuellement dans notre championnat, et cela même si le PSG s'est offert Neymar.

« Cavani, meilleur étranger de L1, il le mérite mille fois. Il n’y a pas photo, c’est la référence! Il faut juste consulter ses stats. Son but contre Rennes démontre qu’il possède toute la palette : il lâche toute la défense par son appel, il contrôle très bien et lobe le gardien de l’extérieur du pied droit. C’est une réalisation de buteur top niveau, parmi les tout meilleurs au monde sans aucun doute. En plus, il possède un bon pied gauche, ce qui n’est pas si fréquent. Et il marque aussi du talon en pleine course! Vitesse, sens du placement, jeu de tête, c’est l’attaquant total. C’est un bosseur qui veut toujours progresser et ça marche, il n’y a pas de secret. Il n’a pas d’états d’âme, c’est un râleur, les avants-centres le sont tous un peu. J’adore le personnage depuis le début. Quand certains le mettaient plus bas que terre, je le défendais. Il faut protéger ces purs avants-centres qui sont en voie de disparition : Cavani, Lewandowski, Agüero, Icardi, Kane, Suarez... Aujourd’hui, on met davantage en valeur les attaquants excentrés qui vont très vite, qui font le spectacle et savent marquer, les Neymar, Mbappé, Messi et Cristiano Ronaldo. On reproche à Cavani un manque de finesse, mais le foot actuel va tellement vite, tu n’as plus le temps de faire dans la finesse, il faut être direct et efficace (...) Cavani est très important dans le dispositif du PSG, il éreinte les défenseurs, les énerve. Il sait profiter des brèches ouvertes par Mbappé, il offre sans cesse des solutions à Neymar... Si on l’enlève, ce n’est plus la même chose. Ce trio marche déjà très bien et peut aller plus haut encore, il n’a rien à envier à l’attaque du Real Madrid », annonce Jean-Pierre Papin, visiblement convaincu qu’avec trois attaquants de cette pointure le Paris Saint-Germain peut faire très mal aux Merengue.