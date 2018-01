PSG : Cavani jaloux du traitement de Paris envers Neymar ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Les résultats ont beau être excellents au Paris Saint-Germain, cela n’empêche pas certains problèmes. Ainsi, le club de la capitale a été dans l’obligation de gérer un souci plutôt inattendu à la reprise de l’entraînement avec les retards de Javier Pastore et d’Edinson Cavani. Cela pourrait bien créer de grosses tensions selon Bixente Lizarazu. Consultant pour Téléfoot, l’ancien défenseur de l’Equipe de France estime même que l’international uruguayen s’est octroyé deux jours de vacances en raison de l’absence de Neymar au cours du mois de décembre. Visiblement, l’ancien l’ex-latéral du Bayern craint un clash en interne…

« Je sens qu’il y a des frictions entre Neymar et Cavani. Le Brésilien a eu un passe-droit de 4 jours en décembre. J’ai l’impression que l’Uruguayen s’est aussi octroyé 2 jours de repos pour les mêmes raisons. Il faut qu’ils soient traités de la même manière, d’autant plus que sur le terrain ils font preuve d’un grand professionnalisme. Il ne faut pas que Neymar se sente au-dessus du Paris Saint-Germain pour ses coéquipiers et l’équilibre de l’équipe » a lâché Bixente Lizarazu, préoccupé par ces frictions au sein du vestiaire du PSG à un mois du choc tant attendu face au Real Madrid en 8es de finale de Ligue des Champions.