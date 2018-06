PSG : Cavani et Cristiano Ronaldo, c’est pareil pense Duluc

Dans : PSG, Mercato.

Lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2020, Edinson Cavani (31 ans) n’a pas l’intention de partir cet été. Mais comme l’Uruguayen l’a souvent répété, la décision ne dépend pas seulement de lui.

C’est effectivement la direction qui aura le dernier mot sur ce dossier. Attaché au club francilien et à ses supporters, l’attaquant parisien ne restera pas s’il se sent poussé vers la sortie. Malheureusement pour lui, le directeur sportif Antero Henrique voudrait s’en séparer et le remplacer par une référence à son poste. On parle notamment de Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore Gonzalo Higuain. Rien de très excitant pour le journaliste Vincent Duluc, qui estime que ces attaquants ne sont pas supérieurs au Matador.

« Lewandowski, Dembélé, Ronaldo ou Higuain… Le PSG n’a besoin d’aucun de ces joueurs, a lâché notre confrère sur la chaîne L’Equipe. Et puis quand on voit la fin de saison de Lewandowski (5 buts en C1) en Ligue des Champions avec le Bayern, ça fait moins envie... Les deux grands attaquants, c’est Luis Suarez et Harry Kane. Ensuite, Edinson Cavani il n’est pas en dessous des autres. » Au cas où, l’agent du Parisien aurait commencé à préparer son départ.