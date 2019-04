PSG : Cavani en Angleterre, c'est un grand oui au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Cet été, le Paris Saint-Germain devra gérer du mieux possible l’épineux dossier Edinson Cavani. Et pour cause, l’international uruguayen sera en fin de contrat en juin 2020. La prolongation ou le départ, le Matador et le PSG devront s’asseoir autour d’une table pour trancher. Et ces dernières heures, la tendance est clairement à un transfert du meilleur buteur de l’histoire de Paris. Pas forcément compatible avec Neymar et Mbappé selon le staff technique du club parisien, Edinson Cavani commence sérieusement à songer à un départ.

Ainsi selon Calcio-Mercato, Chelsea et Manchester United ont déjà sollicité l’homme aux 17 buts en Ligue 1 cette saison. Et visiblement, l’intérêt des clubs anglais flatterait beaucoup Edinson Cavani puisque le média italien affirme que l’attaquant de 32 ans sauterait sur l’occasion de découvrir la Premier League si celle-ci se présentait. Reste maintenant à savoir si le Paris Saint-Germain parviendra à trouver un accord avec un des clubs intéressés. Et surtout, quel sera le prix fixé par le champion de France en titre pour un joueur dont le contrat expire dans un an ? Un dossier bouillant de plus sur le tableau de Nasser Al-Khelaïfi cet été…