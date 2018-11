PSG : Cavani à Naples, la petite phrase d'Ancelotti

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Entraineur toujours très respecté au Paris Saint-Germain et même dans tous les clubs où il est passé, Carlo Ancelotti ne se mêle que rarement des polémiques qui peuvent concerner son ancienne formation. Mais cette fois-ci, c’est aussi Naples qui est concerné par la rumeur envoyant Edinson Cavani de retour en Campanie. Si le président du Napoli s’amuse surtout et en profite pour tacler le Paris SG a tout bout de champs, l’Uruguayen ne doit pas rester insensible à l’idée de retrouver un club où il serait accueilli en héros. Pour Carlo Ancelotti, interrogé par la radio locale Kiss Kiss, l’idée d’accueillir un tel attaquant est intéressante.

« Je ne l’ai encore jamais entrainé mais il ne faut jamais dire jamais. Est-ce que ça me plairait de l’entrainer ? J’aime les bons joueurs et Cavani est un bon joueur », a résumé, à sa sauce, un Carlo Ancelotti qui ne veut pas relancer les rumeurs à ce sujet. Néanmoins, il fait bien comprendre qu’avoir un joueur comme Cavani dans son effectif ne lui déplairait pas. Le message est passé, même si un tel transfert demanderait un énorme sacrifice financier à tous les niveau, et notamment en ce qui concerne le salaire de l’Uruguayen.