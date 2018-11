PSG : Cavani à Naples au mercato ? Le coup de gueule d'Ancelotti

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Questionné sur un potentiel retour d'Edinson Cavani au Napoli, Carlo Ancelotti estime cette rumeur bien mal venue.

Depuis la saison dernière, et l'affaire du penaltygate avec Neymar, Edinson Cavani se sent de moins en moins à son aise au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain. Un certain froid avec ses coéquipiers, et notamment avec ses compères de la MCN, qui se traduit sur le terrain par un petit isolement et un manque de réussite, sachant que l'attaquant uruguayen n'a plus marqué depuis le 3 octobre dernier et la victoire contre l'Etoile Rouge en Ligue des Champions (6-1). Ce qui représente une éternité pour le meilleur buteur de l'histoire de la formation de la capitale. De quoi faire rejaillir les rumeurs d'un potentiel départ au cours du prochain mercato. Avec en point de mire, un retour à Naples, où le buteur de 31 ans a laissé une trace indélébile depuis son passage entre 2010 et 2013. Un bruit de couloir ne faisant ni chaud ni froid à Carlo Ancelotti.

« Cavani ? Ce n’est pas le moment de parler de mercato. C’est prématuré d’évoquer ce genre de sujet, surtout que Cavani, nous allons l’affronter dans seulement quelques jours ! Je trouve d’ailleurs que parler de cela serait un manque de respect envers mes joueurs, qui m’apportent énormément de satisfactions », a lancé, sur Sky Sports, l'entraîneur du Napoli, qui la joue donc grand seigneur avant de retrouver le PSG en Ligue des Champions mardi prochain. À sa place, d'autres entraîneurs n'auraient pas hésité à s'engouffrer dans cette brèche pour déstabiliser un adversaire, surtout que le Matador rêve toujours de rejouer en Serie A.