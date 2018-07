PSG : Cavani à Naples, Ancelotti s'en moque un peu

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Présent ce samedi en conférence de presse, Carlo Ancelotti n'a pas échappé aux questions sur le mercato, le nouvel entraîneur de Naples étant bien conscient que des noms circulaient pour venir le rejoindre. Et la première interrogation a porté sur la possibilité de voir Edinson Cavani revenir à Naples cinq ans après être parti au PSG, ce qui est le fantasme des supporters du club italien. Mais Carlo Ancelotti a été clair, ce sujet n'est pas du tout une priorité, le Mister n'étant pas déterminé à tout changer au sein de son effectif, quel que soit le niveau du joueur proposé.

Et Naples l'a d'ailleurs prouvé il y a quelques semaines, puisque Cristiano Ronaldo lui avait proposé. Concernant Edinson Cavani, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a été franc. « Ce sont des rumeurs qui naissent à chaque mercato, alors je me prépare déjà pour celles de janvier (sourire) Mais, j'ai à ma disposition des joueurs fantastiques, et j’ai la chance de les entraîner, donc les joueurs des autres équipes je m’en fiche un peu », a fait savoir le coach italien de Naples.