PSG : Carine Galli retiendra ses larmes si Thiago Silva quitte Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thiago Silva l'a confié cette semaine sur le site officiel du Paris Saint-Germain, il se verrait bien finir sa carrière de footballeur au PSG, lui qui à 34 ans a encore un an de contrat avec le Paris SG où il est arrivé au mercato d'été 2012. Mais si le défenseur et capitaine brésilien du Paris Saint-Germain envisage de prolonger jusqu'au bout avec le club de la capitale, cette perspective ne provoque pas un énorme bonheur chez Carine Galli.

Pour la journaliste de la chaîne L'Equipe, Thiago Silva n'est plus vraiment indispensable au PSG, loin de là même. « S’il y en a bien un qu’il ne faut pas perdre au PSG entre Thiago Silva et Marquinhos, c’est évidemment Marquinhos. Car il est plus jeune, il est polyvalent et il a une attitude qui est remarquable avec le PSG. Après, Thiago Silva est arrivé en 2012 et si cet été, Paris décide de tourner une page en injectant du sang neuf et en faisant partir Thiago Silva, je ne vais pas me pointer au Parc des Princes pour pleurer. On parle d’un des meilleurs défenseurs au monde, mais il n’a jamais joué une demi-finale de Coupe du monde ou de Ligue des Champions. Il fait des belles choses au PSG oui, mais il faut penser à l’avenir. Et l’avenir, c’est plutôt Kimpembe et Marquinhos. Je ne dis pas qu’il est cramé, mais il est plus proche de la fin que du début », prévient, dans des propos relayés par FootRadio.com, Carine Galli.