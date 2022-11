PSG : Campos veut récupérer sa trouvaille lilloise

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Conscient que des joueurs majeurs pourraient partir, le Paris Saint-Germain prépare déjà son mercato estival. Le club de la capitale s’intéresserait à l’attaquant du Milan AC Rafael Leão. Une cible que le conseiller sportif Luis Campos connaît très bien.

A quoi ressemblera l’effectif du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? En tant que conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos doit déjà s’interroger. Ce n’est pas un hasard si le Portugais a entamé des démarches pour certaines prolongations. Parmi les joueurs sollicités, Lionel Messi préfère discuter après la fin du Mondial 2022. En attendant, l’Argentin et son coéquipier Neymar font l’objet de rumeurs de départ pour l’été prochain. Et le média espagnol El Nacional croit connaître l’identité d’un possible successeur.

Le Milan AC contraint de vendre ?

Le Paris Saint-Germain serait vivement intéressé par Rafael Leão (23 ans) dont le contrat au Milan AC expire en 2024. Les dirigeants milanais tentent bien de le prolonger, mais les discussions n’aboutissent pas. A tel point que le directeur sportif Paolo Maldini devra envisager un transfert l’été prochain. Une situation favorable pour Luis Campos qui connaît bien son compatriote portugais. Pour rappel, le dirigeant avait attiré Rafael Leão à Lille, à l’époque où un certain Christophe Galtier entraînait les Dogues.

Autant dire que le Rossonero débarquerait dans un contexte idéal. Mais d’après nos confrères, Rafael Leão, déjà passé par la Ligue 1, aurait une préférence pour ses prétendants anglais. Chelsea et Manchester City seraient effectivement sur le coup, contrairement au Real Madrid qui aurait rejeté ce dossier cet été. Bien sûr, l’avenir de l’attaquant est encore loin d’être fixé. Une prolongation n’est pas à exclure, pas plus que l’arrivée d’autres courtisans. Mais une chose est sûre, c’est que Rafael Leão, même à un an de la fin de son contrat, coûtera une fortune l’été prochain.