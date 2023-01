PSG : Campos sur un jeune prodige turc de 17 ans

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Arda Güler, 17 ans, est la nouvelle sensation turque au poste de milieu offensif. Le joueur de Fenerbahçe risque d'affoler les recruteurs des plus grands clubs européens. Au PSG, Luis Campos a déjà succombé à son charme.

De plus en plus jeune, de plus en plus tôt, de plus en plus cher. Les jeunes pépites s'arrachent toujours plus férocement entre les clubs européens et en particulier les prétendants à la Ligue des champions. Autant dire que dès qu'un joueur pointe le bout de son nez, il ne faut pas traîner pour le recruter surtout à bas prix. Le PSG l'a bien compris ces dernières années avec notamment Hugo Ekitike l'été dernier. Les Parisiens ont en plus pris un dénicheur de talents réputé en la personne de Luis Campos. Le Portugais sait mieux que quiconque trouver les futurs grands de demain et, ce avant tout le monde.

Güler, un talent négociable à 5 millions d'euros

La prochaine pépite ciblée par Campos se trouverait en Turquie. C'est le journaliste local Gokmen Ozcan de Fanatik qui vient de le révéler. Campos suit de près le jeune milieu offensif de Fenerbahçe Arda Guler. Agé de 17 ans, il a fait ses débuts en équipe première cette saison avec les Stambouliotes, jouant notamment en Ligue Europa dans la poule de Rennes. Le conseiller sportif du président Nasser Al-Khelaifi est même passé à l'action pour le jeune Guler.

En effet, selon Gokmen Ozcan, il a rencontré l'entourage du joueur à deux reprises. Il veut les convaincre d'envoyer le jeune homme au PSG. Arda Guler possède une clause libératoire de 5 millions d'euros à Fenerbahçe. Celle-ci s'activera si le joueur évolue 1500 minutes en matchs. Pour l'heure, le jeune milieu bénéficie d'un temps de jeu limité avec le deuxième de Super Lig. Il n'a disputé que 303 minutes avec le Fener de Jorge Jesus. Autant dire que les talents de négociateur de Luis Campos seront très utiles pour arracher ce joueur prometteur avant tout le monde.