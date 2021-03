PSG : Cambrioleurs chez Marquinhos, ils se sont trompés de maison

Dans : PSG.

Les enquêtes débutent en ce qui concerne les cambriolages qui ont eu lieu dimanche soir chez Angel Di Maria et chez le père de Marquinhos.

Les deux joueurs du PSG, marqués par les évènements, sont restés auprès de leur famille en ces moments difficiles. Il faut dire que dimanche soir, entre 21 et 22 heures, les domiciles d’Angel Di Maria et de Marquinhos ont été la cible d’un cambriolage, alors que des membres de la famille se trouvaient sur place. Malgré l’heure proche et la faible distance entre les deux méfaits (10 kilomètres), en plein couvre-feu, les enquêtes ne sont pour le moment pas liées, et ce sont deux procédures distinctes qui sont mises en place.

Chez les Di Maria, les voleurs ont réussi à opérer sans éveiller les soupçons, et ils n’ont même pas eu à forcer le coffre-fort pourtant bien caché dans une penderie, puisque la clé se trouvait dessus. Cela leur a notamment permis de filer avec plus de 500.000 euros de bijoux et d’argent, et de repartir avec leur butin quelques minutes plus tard. Les deux filles et l'épouse du joueur du PSG ne se sont rendues compte de rien.

Les faits se sont déroulés bien différemment à Chatou, dans la demeure du père de Marquinhos. En effet, les voleurs se sont retrouvés nez à nez avec le propriétaire de la maison, âgé de 52 ans, et ont ainsi été surpris. En effet, selon Le Parisien, ils se sont tout simplement trompé de maison et pensaient s’attaquer à la demeure du joueur du PSG, et non celle de son père, située juste à côté. Cela ne les a pas empêchés de malmener le papa du capitaine parisien, et de partir avec des affaires de luxe et un peu d’argent en liquide. Depuis le début de l’année, c’est la quatrième affaire de ce type au PSG, après les visites dans les appartements de Mauro Icardi et de Sergio Rico en janvier.