PSG : Cambriolage chez Di Maria, les premiers détails dévoilés

Au lendemain des faits, des premiers détails, dont certains troublants, apparaissent après les cambriolages chez Angel Di Maria et les parents de Marquinhos.

Ce dimanche soir entre 21h00 et 22h00, les deux domiciles ont ainsi été cambriolés. Deux cas pour le moment jugés comme différents par les enquêteurs, qui n’ont aucun indice permettant de lier les deux affaires à l'heure actuelle. Il faut dire que la police judiciaire parisienne chargée de l’affaire n’a de toute façon pas grand chose à se mettre sous la dent en ce qui concerne les évènements qui ont eu lieu chez Angel Di Maria. La femme et les enfants du joueur du PSG étaient en effet à l’étage, et ils n’ont absolument rien entendu des faits qui se sont déroulés au rez-de-chaussée. Cela aurait pu bien évidemment mal se passer en cas de rencontre, et c’est aussi pour cela que la famille de l’Argentin se retrouve en état de choc. Mais tout s’est déroulé sans bruit et en quelques minutes seulement. Ce court laps de temps a toutefois permis aux voleurs de dérober pour environ 500.000 euros, principalement en marque de luxe et surtout en bijoux, dévoile LCI ce lundi.

Aucune image sur les caméras

Ils ont pu avoir accès au coffre-fort familial sans grande difficulté, puisque selon les enquêteurs, les voleurs ont trouvé et utilisé la clé pour l’ouvrir. Les cambrioleurs sont venus à plusieurs et avaient visiblement préparé leur coup en empruntant un passage par la salle de musculation, avant de parcourir la suite de la maison, qui est en fait un hôtel particulier dans Neuilly-sur-Seine (92). La famille de Di Maria, qui n’a donc rien entendu, ne pourra pas aider les enquêteurs, tout comme les caméras de surveillance. En effet, aucune image n’a été récupérée par la police, soit en raison d’un mauvais fonctionnement, soit d’une manoeuvre des cambrioleurs pour rendre les caméras inopérantes.

Violences chez le père de Marquinhos

La donne est bien évidemment différente chez les parents de Marquinhos, puisque le père du capitaine du PSG a été victime de violences de la part des cambrioleurs, sans savoir pour le moment si des éléments pourront aider les enquêteurs. Le butin du vol effectué chez Marquinhos n’a pas non plus été révélé, mais la famille de l’ancien joueur de l’AS Roma est également en état de choc après cette opération menée dimanche soir, même si aucun blessé n’est à déplorer.