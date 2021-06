PSG : Camavinga après Wijnaldum, le Qatar envoie 60 ME !

Dans : PSG.

Après avoir recruté Georginio Wijnaldum, le PSG n’entend pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite encore renforcer son milieu de terrain.

Comme indiqué il y a plusieurs semaines, la priorité du Paris Saint-Germain se nomme Eduardo Camavinga. Et malgré la signature de Wijnaldum, l’intérêt du club de la capitale pour la pépite du Stade Rennais est toujours intacte. En effet, à en croire les informations de Todo Fichajes, le PSG a toujours l’intention de recruter l’international tricolore afin de l’associer, dans un monde idéal, à l’ex-vice-capitaine de Liverpool. Il y a plusieurs jours, les exigences du Stade Rennais, qui réclame près de 100 ME pour Eduardo Camavinga, avaient refroidi Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi. Mais le PSG a conscience que Rennes n’est pas tellement en position de force dans la mesure où Camavinga, en fin de contrat avec le club breton en juin 2022, ne souhaite pas prolonger.

Camavinga veut signer au PSG

C’est ainsi que selon les informations du média espagnol, le Paris Saint-Germain s’apprête à formuler une proposition XXL avoisinant les 60 ME bonus compris pour s’offrir Eduardo Camavinga au nez et à la barbe du Real Madrid et de plusieurs cadors anglais également intéressés. Il s’agira vraisemblablement de la dernière offre du PSG, qui ne compte pas monter plus haut pour un joueur en fin de contrat dans un an, malgré l’allègement du fair-play financier. Paris, qui devra également lâcher beaucoup d’argent pour recruter un latéral droit de haut niveau (Achraf Hakimi est la priorité) ne fera pas n’importe quoi et n’accèdera pas à toutes les requêtes de Nicolas Holveck, le président de Rennes. Quant à Eduardo Camavinga, il a d’ores et déjà fait savoir aux dirigeants du PSG qu’il voulait signer à Paris. Selon lui, il s’agit du choix parfait pour franchir un cap tout en restant encore quelques années en Ligue 1 afin de grandir dans la sérénité.