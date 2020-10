PSG : C’est mort pour Tiémoué Bakayoko au mercato ?

Dans : PSG.

Annoncé du côté du Paris Saint-Germain en cette fin de mercato estival, Tiémoué Bakayoko est encore très loin du club de la capitale française.

Avant le 5 octobre prochain, le formation francilienne espère bien recruter un milieu de terrain défensif, un profil qui manque au PSG depuis le départ de Thiago Motta en 2018. Pour combler ce manque-là, Paris a coché le nom de Tiémoué Bakayoko. Sous contrat avec Chelsea, après des prêts au Milan AC et à l'AS Monaco les deux saisons dernières, l'international français semblait tout proche du Parc des Princes il y a encore quelques jours. Mais ces dernières heures, cette piste menant au joueur de 26 ans a pris du plomb dans l’aile, comme l’explique Loïc Tanzi.

« Le dossier Bakayoko n’avance pas au PSG. Thomas Tuchel préfère toujours Antonio Rüdiger (Chelsea). Aujourd’hui, le PSG n'apparaît pas comme le favori pour Tiémoué Bakayoko, mais plutôt un club italien », a détaillé, sur Twitter, le journaliste de RMC, qui explique donc que l’ancien Monégasque est plus proche d’un retour en Série A du côté de Naples que d’une arrivée au PSG. Une preuve de plus qui montre que Leonardo, qui souhaite recruter Bakayoko, et Tuchel ne sont définitivement pas sur la même longueur d’onde sur le marché des transferts… Et sachant que le PSG n’a pas vraiment de marge de manoeuvre financière, à cause de la crise du Covid-19, la direction francilienne devra peut-être faire un choix entre le milieu défensif ou le défenseur central, deux postes sur lequel Marquinhos pourra alterner en cas de non-recrutement.