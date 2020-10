Mercato : Un duel Naples-PSG pour Bakayoko ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain veut impérativement recruter un milieu défensif d’ici la fin du mercato et a fait de Tiémoué Bakayoko l’une de ses cibles.

Le profil du milieu défensif de Chelsea plaît en interne mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé avec les Blues. Et pour cause, la formation de Frank Lampard aimerait un prêt payant de 3 ME avec option d’achat obligatoire tandis que le Paris Saint-Germain souhaite récupérer Tiémoué Bakayoko sous la forme d’un prêt gratuit avec une option d’achat dont seul le PSG serait maître. Les négociations se poursuivent mais en parallèle, le champion de France 2017 a été proposé à Naples, selon les informations obtenues par le Corriere dello Sport.

Également lancé à la recherche d’un milieu défensif, le club napolitain suit de près Boubacary Soumaré, le joueur du LOSC formé au PSG. Mais devant la lenteur des négociations avec le club de Gérard Lopez, le Napoli pourrait considérer l’option Tiémoué Bakayoko, dont le prix total ne dépassera pas celui du grand espoir de Lille. Le média transalpin précise toutefois que pour l’heure, le Paris SG a toujours l’avantage dans le dossier Tiémoué Bakayoko. Rien n’est définitivement joué mais une chose est certaine pour l’ensemble de la presse européenne : l’ancien milieu défensif de l’AS Monaco ne sera plus un joueur de Chelsea le 6 octobre, au lendemain de la clôture du mercato. Reste simplement à savoir qui parviendra à rafler la mise afin de relancer l’international français de 26 ans…