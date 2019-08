PSG : C'est le moment d'être fort, Paris ne peut plus lâcher Neymar

Dans : PSG, Mercato.

Toujours désireux de quitter le Paris Saint-Germain, Neymar est courtisé par trois grands clubs européens, la Juventus, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Aucun d’eux n’a trouvé un accord pour le faire venir, et plus les jours passent, plus ses chances de rester à Paris sont grandes. Et pour Habib Beye, il faut absolument que le PSG mette toutes les chances de son côté pour cette saison en conservant son numéro 10. Une vente dans les derniers instants du mercato serait une catastrophe pour la saison parisienne selon l’ancien joueur de l’OM, pour qui tout peut s'arranger en ce qui concerne le public du Parc des Princes.

« Le PSG doit se battre pour le garder. On ne se rend pas compte. Il y a des torts de tous les côtés et de la part de Neymar. Il y aura une réconciliation qui se passera. C'était pareil pour Ribéry à Marseille, il y avait eu des banderoles. Le terrain va réconcilier le public avec Neymar. Le PSG a besoin d'un joueur comme ça pour les objectifs qu'ils veulent atteindre, sauf si le club reçoit demain 300 millions d'euros », a résumé le consultant de Canal+, persuadé qu’il ne faut surtout pas brader Neymar dans les derniers jours, même en cas d’offre acceptable.