PSG : C’est fini, Leonardo ne fera plus aucun cadeau pour Areola

De retour d’un prêt au Real Madrid, Alphonse Areola ne restera pas au Paris Saint-Germain cette saison. Le gardien français devrait définitivement mettre un terme à son histoire avec son club formateur.

Le Paris Saint-Germain connaît l’identité de son deuxième gardien pour cette saison. Derrière le titulaire Keylor Navas, qui risque de manquer les prochaines rencontres à cause de son test positif au Covid-19, le club de la capitale a choisi de miser sur Sergio Rico. Le portier prêté par le FC Séville la saison dernière n’avait pas convaincu la direction. Mais la crise sanitaire a changé les conditions du marché et incité le champion de France à négocier son transfert définitif pour 6 millions d’euros.

Et Alphonse Areola dans tout ça ? Vous l’aurez compris, le PSG ne lui prévoit aucune place dans l’effectif. Non convoqué pour la reprise suite à son prêt au Real Madrid, l’international tricolore s’est déjà mis d’accord avec ses supérieurs pour un départ imminent, annonce le quotidien Le Parisien. Car d’un côté, le titi parisien ne souhaite pas jouer les doublures. Et de l’autre, Paris préfère se débarrasser de son salaire mensuel brut à 700 000 euros.

Areola se verrait bien en Premier League

C’est aussi la raison pour laquelle Leonardo exige un transfert définitif de son gardien sous contrat jusqu’en 2023. Et non pas un nouveau prêt qui obligerait le PSG à reprendre en charge une partie de ses revenus. Reste à savoir où Areola pourrait rebondir. On parle toujours d’un intérêt du Stade Rennais en cas de départ d’Edouard Mendy à Chelsea, mais le club breton étudierait d’autres pistes. Rien de concret pour le titi parisien qui se verrait bien rebondir en Angleterre, lui qui habite actuellement à Londres.