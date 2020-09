PSG : Le forcing de Rico, il a fait craquer Leonardo

Dans : PSG.

Attendu de tous les côtés durant ce marché des transferts, Leonardo est en train de remplir sa première mission du côté du Paris Saint-Germain.

Si les dossiers du défenseur central, du latéral droit, du milieu défensif et de l’attaquant doivent encore se décanter, le poste de gardien de but ne sera bientôt plus un souci pour le club de la capitale. Tout simplement parce que le PSG va repartir avec sa doublette de la saison passée. Prêté pour un an par le FC Séville en 2019, Sergio Rico ne pensait pas revenir à Paris. La direction ne comptait pas sur lui pour la saison à venir. Oui, mais voilà, la crise du Covid-19 est passée par là, et les plans de Leonardo ont été chamboulés. Par conséquent, le gardien de 27 ans va rester le numéro 2 de Navas.

Un accord poussé par la volonté de Rico, selon Le Parisien. Bien installé au PSG, où il s’entend très bien avec Icardi ou Navas, l’ancien portier de la sélection espagnole, voulait absolument rester à Paris, même dans un rôle de remplaçant. Et sachant que son transfert à Paris ne devrait coûter que 6 millions d’euros, le triple vainqueur de l’Europa League avec Séville va finalement être une bonne affaire pour le club champion de France, pour qui la quête d’un nouveau numéro deux aurait été difficile, surtout à ce prix-là. Avec Navas et Rico, le PSG a donc sa paire de gardiens pour la saison à venir.

Areola mis à la porte

Mais quid d’Alphonse Areola ? Pas conservé par le Real Madrid, le champion du monde veut quitter Paris. Sous contrat jusqu’en 2023, avec un imposant salaire de 700 000 euros par mois, Areola espère être vendu pendant ce mercato. Et si possible en Premier League. Si l'international français rêve de jouer dans un club londonien, son nom circule plutôt à Rennes ces derniers jours, où il pourrait prendre la succession d'Edouard Mendy, potentiellement en partance pour Chelsea. Affaire à suivre en tout cas, mais Areola n’a en tout cas plus sa place au PSG derrière le duo Navas-Rico.