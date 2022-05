PSG : But refusé à Neymar, la VAR fait scandale

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A l’heure de jeu du match entre le PSG et Troyes dimanche soir, Neymar pensait avoir inscrit son centième but sous les couleurs parisiennes.

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain a de nouveau concédé un match nul sous les sifflets du Parc des Princes contre Troyes en clôture de la 36e journée de Ligue 1. De nouveau décevants dans le jeu, les coéquipiers de Kylian Mbappé auraient néanmoins pu l’emporter si Jérôme Brisard n’avait pas refusé le but inscrit par Neymar à l’heure de jeu. S’il avait été validé, ce but aurait été le centième du Brésilien sous les couleurs du PSG. Mais après consultation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a pris la décision d’annuler le but pour une très légère faute de Kylian Mbappé sur le défenseur troyen Erik Palmer-Brown. Problème : comme raconté ce lundi par L’Equipe, Jérôme Brisard n’a jamais pu visionner l’action en question sur son écran au bord de la pelouse du Parc des Princes.

La VAR en panne pour juger le but de Neymar

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

En effet, un bug inexpliqué de la VAR a empêché Clément Turpin, en charge de la vidéo, de transmettre les images de l’action à Jérôme Brisard. Le quotidien national dévoile que l’arbitre en charge de ce match entre Troyes et le PSG n’a donc pas eu l’occasion de visionner l’action et de se faire une idée précise de la faute (ou pas) de Kylian Mbappé sur Erik Palmer-Brown. Au final, c’est donc à Clément Turpin que la décision finale est revenue. « Je te fais confiance » a alors lancé Jérôme Brisard à son arbitre en charge de la vidéo, qui a estimé lui que la faute de Kylian Mbappé au début de l’action était réelle et que par conséquent, le but inscrit par Neymar devait être refusé. En direct, aucun acteur de la partie n’a constaté le bug et tout le monde a pensé que Jérôme Brisard avait vu l’action de manière totalement normale. « Je n'ai pas su que l'arbitre ne l'avait pas vue. Mais j'ai vu cette faute en direct et ça ne m'a pas étonné qu'il soit appelé par le VAR pour la revoir car pour moi il y avait faute à ce moment-là » a confirmé le coach troyen Bruno Irles. Un nouveau bug qui ne réconciliera pas l’assistance vidéo à l’arbitrage avec ses très nombreux détracteurs.