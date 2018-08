PSG : Buffon trop vieux ? La critique la plus stupide du monde

Dans : PSG, Ligue 1.

Gianaluigi Buffon l'a prouvé samedi dernier contre Guingamp, il n'a pas signé au Paris Saint-Germain pour préparer sa retraite. En première période, la légende italienne a notamment réalisé une parade phénoménale face à Nolan Roux qui pensait bien avoir trouvé la faille. Et les supporters guingampais ne s'y sont pas trompés en saluant très chaleureusement le gardien de but du PSG à la fin du match, et cela malgré la défaite de Guingamp.

Alors que certains estiment que Gianluigi Buffon est trop vieux pour être le portier qu'il faut au Paris Saint-Germain, Jonathan Zebina, qui a joué avec le gardien italien à la Juventus, ricane de ces critiques. « C'est une erreur de le voir comme un joueur en fin de carrière, c'est très français. Il faut juste regarder son niveau. Pour moi, il reste encore un des meilleurs gardiens du monde. Dans les grandes soirées, il apporte énormément à une défense en termes de sérénité, par ses interventions rares mais justes. Avec tout le respect que j'ai pour Areola, qui représente l'avenir de Paris, Gigi est un extraterrestre, le genre qui te gagne des matches. Par son charisme, sa maturité, sa générosité non feinte, son sens du collectif, il bonifie le groupe et peut s'imposer en patron sans rien imposer. Il va apporter du bon sens et des solutions à cette équipe. Il n'est pas loin de l'image que je me fais du joueur parfait », confie, sur le site de l'Equipe, l'ancien défenseur français. Gianluigi Buffon est une légende du football, et il a bien l'intention de prouver cette saison que le PSG n'a pas misé sur un joueur fini.