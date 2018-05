PSG : Buffon au PSG, pourquoi ça traîne ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A, Ligue 1.

Depuis plus d'une semaine, il se dit que Gianluigi Buffon sera bien le gardien de but du Paris Saint-Germain la saison prochaine, mais rien ne s'est concrétisé alors que certains médias annonçaient une officialisation de l'accord pour mercredi dernier. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport revient sur le dossier Buffon. Et le quotidien sportif italien confirme qu'effectivement tout est réglé entre le légendaire gardien de but italien, qui va à la fois signer avec le PSG un contrat de deux ans avec 8ME de salaire, mais également devenir un des ambassadeurs du Mondial 2022 au Qatar.

Cependant, Gianluigi Buffon ne signera pas dans les prochains jours son nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. Et le média italien de dire pourquoi. En effet, fatigué physiquement et mentalement par cette longue saison avec la Juventus et l'équipe d'Italie, Gianluigi Buffon n'a aucunement l'intention de tourner le dos à ses vacances même pour signer son nouveau contrat. Ainsi le PSG devra probablement attendre début juillet, et la fin des congés du joueur, pour officialiser la venue de l'ancien gardien but de la Juventus, lequel ne voit aucune urgence dans ce dossier, dans la mesure où les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Les supporters du Paris Saint-Germain vont donc devoir patienter un peu avant de voir Gianluigi Buffon sous son nouveau maillot.