PSG : Bruno Salomon démonte le buzz Sarabia

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Annoncé par Le Parisien dans le viseur de la Real Sociedad et du FC Séville, son ancien club, Pablo Sarabia ne fait pas partie du groupe pour le match prévu ce vendredi soir à Brest.

Un indice qui n’a pas échappé aux suiveurs du PSG, qui ont fait le rapprochement entre les rumeurs de transfert et l’absence de l’international espagnol. Quand un transfert est imminent, le joueur concerné est en général dispensé de match, pour éviter toute blessure et sans oublier le fait que son club estime qu’il n’a pas forcément la tête à jouer alors qu’il va signer ailleurs. Mais ce n’est pas le cas du joueur né et formé à Madrid, puisque l’ailier espagnol est en dehors du groupe en raison d’une gêne à l’adducteur. Un petit pépin physique qu’il traine depuis quelques jours et qu’il doit désormais visiblement soigner avec cette impasse sur le match de Ligue 1 en Bretagne. Buteur face à Strasbourg, Pablo Sarabia n’est donc pas sur le point de s’envoler vers la Liga, a bien fait comprendre Bruno Salomon.

Sur l'absence de Sarabia dans le groupe PSG pour Brest, il a une petite gêne à un adducteur depuis qqs jours, le staff n'a pas voulu prendre de risque. Après Paris souhaite espère un transfert pour l'Espagnol mais pour l'instant aucune offre, ni de négo entamée #francebleupsg — Bruno Salomon ⚽🎙 (@bruno_salomon) August 20, 2021

Le journaliste de France Bleu Paris a tout de même précisé que le PSG était favorable à un transfert de son attaquant pour faire de la place devant et récupérer un peu d’argent surtout. Sarabia ne fait pas partie, même en tant que joker, des joueurs sur lesquels Mauricio Pochettino compte beaucoup. Mais pour l’heure, il n’y a absolument aucune offre ni aucune négociation en cours pour son transfert. Une rengaine récurrente pour le PSG, qui sait qu’avec le montant du transfert demandé et le salaire de Sarabia, vendre un joueur est toujours d’une grande complexité pour les dirigeants parisiens. A voir si cela va se décanter dans la dernière ligne droite de ce mercato pour le moment bien terne au PSG dans le sens des départs.