PSG : Brésil, Emery, Real… Neymar a craqué en zone mixte

La soirée avait parfaitement commencé pour Neymar. Auteur d’un doublé, l’attaquant brésilien a contribué au festival du Paris Saint-Germain contre le Celtic Glasgow (7-1) mercredi en Ligue des Champions.

De bonne humeur, la recrue estivale du PSG s’est donc présentée en zone mixte, sans savoir ce qui l’attendait… Car le moins que l’on puisse dire, c’est que les journalistes présents l’ont agacé. Tout d’abord, la comparaison entre le match du soir avec la demi-finale du Mondial 2014 entre le Brésil et l’Allemagne, qui s’était terminée sur le même score en faveur de la Mannschaft, n’a évidemment pas plu au Brésilien. Pas plus que le retour de la polémique sur ses relations avec l’entraîneur Unai Emery et son coéquipier Edinson Cavani.

« Les bonnes nouvelles ne font pas vendre. Les gens adorent lire des scandales, ça leur donne des sujets de conversation, a réagi Neymar. Mais maintenant, j'aimerais voir de bonnes nouvelles. » Sauf que les médias, et notamment espagnols, n’étaient pas là pour ça. Du coup, la rumeur d’un départ au Real Madrid est vite réapparue, provoquant la colère de l’ancien Barcelonais ! « Mais putain ! Vous n'avez rien d'autre à dire ? », a lâché le Parisien, qui a rapidement quitté les lieux.