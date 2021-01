PSG : Boycotté, Alli réclame son transfert à Paris !

Dans : PSG.

Mis au placard par José Mourinho, Dele Alli aurait réclamé son transfert au PSG selon 90min.

Si Christian Eriksen a longtemps été évoqué comme piste sérieuse concernant le mercato du Paris Saint-Germain, c'est un autre ancien joueur de Mauricio Pochettino qui est aujourd'hui la priorité du club de la capitale. Véritable cadre des Spurs quand l'Argentin était sur le banc, Dele Alli a perdu sa place depuis l'arrivée de José Mourinho. Titulaire à seulement une reprise en Premier League cette saison, le milieu offensif est barré par Tanguy Ndombele et Giovani Lo Celso. Pire encore, contrarié par l'attitude de son joueur, l'entraîneur portugais l'a véritablement mis au placard, attendant patiemment son transfert. Une situation dont le PSG souhaite profiter pour se renforcer dès cet hiver. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la volonté du joueur est claire !

D'après les informations du site 90min, l'international anglais a réclamé à sa direction de le laisser rejoindre le PSG. L'intérêt entre le club et le joueur est donc réciproque, et Tottenham n'est pas contre un départ de sa star. Tous les voyants sont donc au vert. Pourtant, le dossier est plus compliqué qu'il n'y paraît. En effet, le Paris Saint-Germain souhaite inclure une option d'achat au prêt au joueur de 24 ans, dans le but de le recruter définitivement. Au contraire, Daniel Levy, président du club anglais, croit au potentiel de Dele Alli, et n'envisage qu'un prêt de 6 mois sans option d'achat. Réputé pour être très dur en négociation, le dirigeant des Spurs aurait fixé un montant de 50 millions d'euros pour le faire changer d'avis. À l'affût, l'AS Monaco et son directeur sportif Paul Mitchell, ancien de Tottenham, espèrent bien jouer les troubles-fêtes. Le club de la Principauté serait lui prêt à accepter les exigences des Londoniens, à savoir un prêt de six mois sans option d'achat. Reste à savoir si Dele Alli acceptera de rejoindre Monaco, lui qui est plus déterminé que jamais à rejoindre son ancien entraîneur à Paris.