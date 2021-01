PSG : Tottenham fixe un prix sidérant pour Dele Alli

Dans : PSG.

Son nom a fait l’objet de nombreuses rumeurs Outre-Manche depuis plusieurs mois, mais il s’avère que Dele Alli est bien la priorité du PSG au mercato.

Ce qui a longtemps été considéré comme une rumeur venue de Grande-Bretagne est désormais une information confirmée par Le Parisien. Le Paris Saint-Germain a fait de l’international anglais de Tottenham (24 ans) Dele Alli sa grande priorité au mercato hivernal. Déjà intéressé cet été, le PSG a relancé cette piste sous l’impulsion de son entraîneur Mauricio Pochettino, qui connaît évidemment le milieu offensif des Spurs par cœur. Dès leurs premières entrevues, l’Argentin de 48 ans et son directeur sportif Leonardo ont évoqué le dossier de Dele Alli. Et ils sont très vite arrivés à la conclusion que la venue de l’Anglais au PSG était jouable et qu’il fallait tenter le coup cet hiver.

Le transfert de Dele Alli au Paris Saint-Germain est toutefois loin d’être bouclé. Et pour cause, Daniel Levy est dur en affaire et le président de Tottenham est bien décidé à faire honneur à sa réputation dans ce dossier. Tandis qu’un prêt avec une option d’achat avoisinant les 35 ME a parfois été évoqué, il est clair que Tottenham ne sera pas aussi facile en négociations dans le cadre du départ de Dele Alli. Effectivement, le média francilien dévoile que les Spurs espèrent récupérer la rondelette somme de 50 ME dans l’opération, un prix qui freine très fortement les intentions du PSG malgré l’intérêt très prononcé de Leonardo et de Mauricio Pochettino à l’égard du joueur. « Les négociations sont donc difficiles et la tendance change régulièrement du côté de Londres. Le PSG observe ce dossier avec prudence » abonde le quotidien, tout en affirmant qu’un potentiel départ de Julian Draxler, suivi par Arsenal et certains clubs allemands, pourrait débloquer la situation…