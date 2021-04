PSG : Boudjellal choqué par le racisme anti-Qatar

Dans : PSG.

Sympathisant de l’Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal a beaucoup de respect pour le travail accompli par le Qatar au PSG depuis 10 ans.

Impliqué dans un projet de rachat de l’OM il y a quelques mois, Mourad Boudjellal a finalement pris les commandes du Hyères FC, en National 2. De plus en plus impliqué dans le football, l’ex-patron du Racing Club de Toulon a été invité à s’exprimer sur le PSG version Qatar dans les colonnes de France Football. Et alors que les observateurs du football s’attendaient sans doute à des critiques salées de la part du pur sudiste qu’est Mourad Boudjellal à l’encontre du Paris SG, l’homme d’affaires de 60 ans a été très élogieux envers Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants qataris. Mourad Boudjellal a reconnu le travail accompli par QSI, dénonçant par ailleurs une forme de racisme dont le Qatar a été victime en France au moment de leur arrivée il y a maintenant dix ans.

« Les dirigeants ont subi du racisme envers le monde arabe à leur arrivée. Quand le Moyen-Orient débarque, on se méfie toujours. Il vaut mieux être américain, on est moins regardant. Est-ce qu'on a fait le moindre procès aux repreneurs chinois ? Non, et pourtant les libertés ne sont pas meilleures. C'est comme ça partout. Le PSG, ce n'est pas un club qui me fait vibrer, mais il faut reconnaître que les dirigeants ont fait du beau boulot. Leur produit est hyper bien marketé. Je pense que tous les supporters sont contents d'aller les voir jouer et les clubs contents de les recevoir. Quand on reçoit le PSG, il faut savoir prendre le pognon. L'indice UEFA ? Ils filent quand même un sacré coup de main au foot français de ce côté. Et puis, sans les Qataris, on ne parlerait jamais d'un Messi en France » a souligné Mourad Boudjellal, très élogieux et plein de respect envers le Paris Saint-Germain.