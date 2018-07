PSG : Bonucci ? Le PSG a une solution moins chère en Turquie !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Ce n’est plus un secret pour personne : le PSG souhaite se renforcer au poste de défenseur central en vue de la saison prochaine.

Et pour cause, Thomas Tuchel envisage de mettre en place un dispositif à trois défenseurs axiaux, ce qui implique automatiquement le recrutement d’un (voire de deux) joueurs. Ces dernières heures, les noms de Bonucci et Boateng reviennent avec insistance. Mais selon la radio CRC, c’est l'international croate Domagoj Vida qui pourrait rallier la capitale à la surprise générale.

L’agent du défenseur évoluant au Besiktas Istanbul serait même arrivé en ce début de semaine dans la capitale française afin de rencontrer Antero Henrique. Le directeur sportif parisien a-t-il l’intention de s’offrir le finaliste du Mondial ? Du côté des médias turcs, on affirme qu’il faudra payer au minimum 20ME pour recruter celui qui a brillé en Russie, au côté de Dejan Lovren. Après le néo-Marseillais Duje Caleta-Car, c’est donc un autre international croate qui pourrait débarquer en France. Reste à savoir comment cette nouvelle sera accueillie du côté des supporters parisiens, qui rêvaient de Leonardo Bonucci…