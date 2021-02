PSG : Blessure confirmée pour Neymar

Dans : PSG.

En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino a reconnu que Neymar était sorti en raison d’une blessure aux adducteurs. Le Brésilien du PSG est désormais rangé dans la case des incertains pour le match au FC Barcelone de mardi prochain. « Nous ne savons pas pour Neymar. Nous verrons avec les médecins demain. Pour le moment, c’est difficile de se prononcer. Nous espérons qu’il sera disponible pour la semaine prochaine. Il souffre des adducteurs mais je ne peux en dire plus », a expliqué l’entraineur du PSG, qui a totalement assumé le fait d’avoir aligné son numéro 10 sur cette rencontre, expliquant qu’il ne pouvait pas non plus interdire à ses joueurs de jouer les matchs même avec une grosse échéance au bout. La propension de Neymar à se blesser avant les grands rendez-vous a tout de même de quoi sidérer les supporters parisiens.