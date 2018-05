PSG : Bertrand Latour exige que Tuchel dompte les fauves du PSG

Dans : PSG, Ligue 1.

La nomination officielle de Thomas Tuchel au poste d'entraîneur du PSG a évidemment marqué le début d'un nouveau sujet de débat pour les différents consultants. Ce lundi soir, sur la chaîne L'Equipe, Bertrand Latour a déjà donné un rendez-vous au technicien allemand du Paris Saint-Germain, souhaitant savoir si ce dernier a vraiment la poigne qu'il faut pour imposer durablement sa marque aux stars du Paris SG.

« Je ne crois pas qu’Antero Henrique a un poids aussi important qu’on pensait qu’il aurait quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, et le choix de Thomas Tuchel n’est pas celui d’Antero. La seule manière pour lui de pouvoir rester au PSG et de toucher son salaire, c’est de dire qu’il est ravi de la venue de Tuchel et même qu’il en est à l’initiative alors que tout le monde sait que ce n’est pas le cas. Mais Tuchel n’est pas un homme à faire des concessions et il ne se couchera pas devant Antero, s’il faut aller au feu, il ira. Pour moi, tout va se jouer dans les premiers mois pour Thomas Tuchel, il profitera d’une forme de grâce présidentielle car il vient d’arriver. Il pourra prendre des décisions et les maintenir, ce que n’avait pas réussi à faire Emery, qui s’était écrasé devant son vestiaire. Le passé de Tuchel montre qu’il est capable de se prendre la tête avec tout le monde et d’imposer ses idées », a confié le journaliste de RTL.