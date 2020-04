PSG : BeInSports c'est devenu PSG-TV, Tuchel rigole

Dans : PSG.

Confiné, comme l'ensemble de l'équipe du PSG, Thomas Tuchel avoue souvent regarder les matchs du club de la capitale. Et il a même sa chaîne préférée.

L’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain attend patiemment que le football reprenne, du moins s’il doit reprendre cette saison, mais cela n’empêche pas Thomas Tuchel de travailler quotidiennement avec son staff afin de préparer l’avenir. Ce samedi, le site officiel du PSG a évoqué cette situation peu banale pour un coach qu’est celle de ne pas réellement savoir si les compétitions vont reprendre, alors que le club de la capitale est encore engagé sur les quatre tableaux (Ligue 1, Coupe de la Ligue, Coupe de France et Ligue des champions). « On parle beaucoup entre nous, le staff. On prépare des programmes individuels, des recommandations. On ne peut pas faire grand-chose d’autre. En plus on ne sait pas quand cela va s’achever. C’est dur parce que j’aime quand on est tous ensemble. Les émotions aussi me manquent. Je suis en contact avec les joueurs, mais pas trop parce que je ne sais pas quand ça va se terminer », a reconnu Thomas Tuchel.

Et lorsqu’il veut revoir les matches du Paris Saint-Germain, le coach allemand n’hésite pas trop, il se branche sur BeInSports, la chaîne sportive qatarie, qui a le même patron que le PSG, donnant en boucle ou presque les rencontres parisiennes. « Pour occuper mes journées, je regarde toujours BeInSports, car ce sont toujours nos matchs. J’ai vu les deux matchs contre Marseille, Dortmund, Saint-Etienne, Bordeaux… Je suis tranquille. C’est bien pour regarder nos matchs », a lancé avec le sourire Thomas Tuchel, qui sait rester très corporate avec ses employeurs, même s’il devra probablement rogner son salaire parce que BeInSports et Canal+ refusent de payer les droits TV. Mais ça c'est une autre histoire.