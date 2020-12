PSG: Webo est ému par Neymar, Mbappé et tout Paris

Dans : PSG.

Blessé par les propos racistes du quatrième arbitre mardi, Pierre Webo a notamment reçu le soutien du Paris Saint-Germain et de ses joueurs. A commencer par Neymar et Kylian Mbappé.

Lors du match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l’Istanbul Basaksehir mardi, Pierre Webo était loin d’être le seul à se révolter contre les propos racistes du quatrième arbitre. Les autres membres du staff turc et tous ses joueurs l’ont immédiatement soutenu en refusant de reprendre le jeu. Idem du côté des Parisiens où Neymar et Kylian Mbappé ont rapidement indiqué à l’arbitre principal qu’ils ne joueraient pas en présence de son assistant. Puis les deux attaquants, en compagnie de leur directeur sportif, sont allés prendre des nouvelles du Camerounais dans le vestiaire.

« Neymar, Marquinhos et Leonardo m'ont appelé, a raconté l’entraîneur adjoint au Daily Mail. Ils étaient dans le couloir et ils m'ont dit : "on est désolés pour ce qui s'est passé mais tu as notre soutien. Ne t'inquiète pas, on est avec toi, on ne reprendra pas le jeu. On n'accepte pas ce genre de mots dans le football." Je n'ai pas réalisé jusqu'à ce que je sorte du vestiaire mais le couloir était incroyable. Neymar, Mbappé, Diallo, tous les joueurs étaient là. »

« Je veux remercier tous les joueurs du PSG »

« Je suis sorti parce que Leonardo m'avait appelé pour me parler dans le couloir et quand je suis arrivé, c'était silencieux, a décrit l’ancien attaquant. J'étais le gars par qui tout avait commencé. Tout le monde était focalisé sur moi. Je veux remercier tous les joueurs du PSG, le club et tous ceux qui étaient là pour leur solidarité. » Rappelons qu’une fois le match rejoué mercredi, Mbappé et Presnel Kimpembe ont offert leur maillot à Webo, qui a également reçu une tunique dédicacée par tous les joueurs parisiens.