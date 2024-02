Le PSG ne parle pas français, Karim Bennani accuse

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'usage du français est secondaire au PSG depuis quelques années. Néanmoins, c'était flagrant lors de la conférence de presse de mardi avec 100% des déclarations en espagnol. Cela gêne Karim Bennani alors que le PSG défie la Real Sociedad.

Cette saison, le PSG possède un fort accent espagnol sur le plan tactique. Avec Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça et de l'Espagne, quoi de plus naturel. Le PSG a une forte possession de balle, s'appuie sur des profils plus techniques et le collectif est au cœur du projet. Cependant, l'influence espagnole est aussi visible au niveau des hommes. Les joueurs hispanophones sont nombreux : Manuel Ugarte, Marco Asensio, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Lucas Hernandez ou encore Carlos Soler. L'influence de la langue espagnole dans le vestiaire parisien a été visible mardi après-midi, lors de la conférence de presse à la veille de PSG-Real Sociedad.

Le français aux oubliettes, le PSG méprisé ?

En effet, Luis Enrique est venu répondre aux questions des journalistes en compagnie de Fabian Ruiz. Autant le dire, les réponses parisiennes ont été intégralement livrées en espagnol. Cela n'a pas vraiment plu à Karim Bennani. Alors que le PSG défie un club espagnol justement en C1, le club parisien aurait du être représenté par une voix française selon lui.

🎙️ Paris Saint-Germain - Real Sociedad, conference de presse de Luis Enrique et Fabian Ruiz 🔴🔵 https://t.co/aiaBURhtqM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 13, 2024

« Là où je suis remonté : le PSG est un club français jusqu’à preuve du contraire et ce qui me gêne un peu, c’est de voir Luis Enrique et Fabian Ruiz, espagnols, qui n’ont pas dit un mot en français aujourd’hui (en conférence de presse) face à un club espagnol. Je suis désolé, j’aurais aimé entendre un Kolo Muani, un Dembélé, un Kylian Mbappé, un Zaire-Emery parler du PSG face à un club espagnol », a t-il analysé dans l'Equipe de Greg. Vincent Duluc l'a rejoint sur ce point, soulignant que les clubs anglais ou espagnols auraient parlé un minimum dans leur langue d'origine à la veille d'un tel match. Chauvinisme exacerbé de ces journalistes ou vrai problème d'identité et d'âme au PSG ? Chacun se fera son avis sur la question.