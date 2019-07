PSG : Bartomeu se moque de Messi et ne veut pas de Neymar, l'accusation tombe

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les dirigeants parisiens l’ont bien fait comprendre dès la reprise de l’entrainement : retenir un joueur contre sa volonté est quasiment impossible dans le football moderne.

Neymar veut partir et revenir au FC Barcelone, et le PSG aura bien du mal à le faire rester une saison de plus. Toutefois, dans cette position délicate, le Paris Saint-Germain compte bien en avoir pour son argent, au sens propre. Néanmoins, le FC Barcelone ne cesse de discuter d’offres avec des joueurs envoyés vers Paris pour faire baisser le prix, sachant pertinemment que ce ne sera pas accepté. Une tactique qui n’est pas anodine selon Le Parisien, qui affirme même que le président du club catalan n’essaye même pas vraiment de faire venir la superstar brésilienne.

« D’autant que le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, semble jouer un double jeu. Sous la pression de Messi et Suarez, qui veulent absolument le retour de leur ami brésilien, Bartomeu fait mine de chercher des solutions, tout en sachant qu’à l’heure actuelle, la transaction est financièrement quasi impossible », affirme le quotidien francilien, qui met là le transfert de Neymar sous un nouvel angle, à savoir celui du pourrissement de la situation jusqu’à ce que le Brésilien et le PSG craquent dans quelques semaines, quand ce ne sera plus tenable.