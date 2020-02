PSG : Barcelone veut Neymar, Paris est déjà prévenu

Dans : PSG.

L’été dernier, le FC Barcelone a fait des pieds et des mains sur le marché des transferts afin d’obtenir la signature de Neymar en provenance du Paris Saint-Germain.

Malgré plusieurs propositions officielles transmises au PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se sont montrés inflexibles, eux qui refusaient de brader leur meneur de jeu brésilien. A ce jour, le Paris SG ne doit pas regretter un instant cette décision au vu de la forme affichée par Neymar en Ligue 1, et tout cela à trois semaines du match aller face au Borussia Dortmund en 8es de finale aller de la Ligue des Champions. A Barcelone en revanche, c’est la soupe à la grimace. Dans une petite forme, les Catalans aimeraient compter Neymar dans leurs rangs, eux qui pourraient revenir à la charge cet été comme l’a indiqué le président Josep Maria Bartomeu cette semaine.

« Neymar ? C’est la question récurrente que tout le monde nous pose depuis l’année dernière. Neymar est une grande star du football. Nous sommes toujours ouverts à tout » indiquait-t-il. Ce dimanche, c’est le nouveau coach du FC Barcelone, à savoir Quique Setien, qui a lancé un appel du pied au meneur de jeu du Paris Saint-Germain. « Cela fait deux ans que Neymar veut revenir ? C’est très bien ! J’adore voir et avoir de grands joueurs et si en plus je peux les voir tous les jours, alors tant mieux » a lancé dans les colonnes du Mundo Deportivo le nouveau manager de Barcelone, bien conscient que son attaque aurait une toute autre allure avec Neymar dans le couloir gauche, associé à Lionel Messi et à Antoine Griezmann ou à Luis Suarez. Reste que l’on voit mal le Paris SG se séparer de Neymar l’été prochain, alors que les relations semblent désormais très seines entre les deux parties. Récemment, une prolongation de contrat au PSG a même été évoquée pour Neymar…