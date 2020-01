PSG : Neymar de retour cet été, le boss du Barça répond

Dans : PSG.

L’été dernier, le FC Barcelone a effectué un intense pressing auprès du Paris Saint-Germain afin de recruter Neymar. Mais dans ce dossier, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se sont montrés inflexibles…

Pour la direction du PSG, il était tout simplement hors de question de brader Neymar, malgré les envies d’ailleurs du Brésilien à l’époque. Aujourd’hui, les faits donnent raison à Leonardo puisque le n°10 du Paris SG a totalement retourné le public du Parc des Princes grâce à des performances de haute volée et un état d’esprit tout simplement irréprochable. Cependant, il est fortement possible que Barcelone revienne à la charge lors du prochain mercato estival. Dans un entretien accordé au Mundo Deportivo, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a évoqué cette possibilité.

« Nous sommes ouvert à tout » annonce le Barça

« Neymar ? C’est la question récurrente que tout le monde nous pose depuis l’année dernière, mais je l’ai déjà dit. Tant que nous n’aurons pas eu de réunions pour planifier la saison prochaine, on ne parlera pas de ce sujet. Mais pour la saison qui vient, nous n’avons pas encore parlé, je ne peux rien révéler. Nous sommes toujours ouverts à tout » a indiqué Josep Maria Bartomeu, qui sait que les poids lourds du vestiaire barcelonais, à savoir Lionel Messi, Gérard Piqué ou encore Luis Suarez, sont favorables à un come-back de Neymar au FC Barcelone, avant de conclure. « Je préfère ne pas parler de joueurs des autres équipes. Neymar est une grande star du football, oui ». Des propos qui flatteront l’ego de la star du PSG, qui écoutera sans doute les arguments du FC Barcelone l’été prochain. Néanmoins, en cas de beau parcours en Ligue des Champions cette saison, le Paris Saint-Germain a toutes les chances de convaincre Neymar de rester une saison de plus, histoire de prolonger le plaisir un peu plus longtemps…