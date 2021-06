PSG : Barcelone pleure, Mbappé ne veut que le Real Madrid

Dans : PSG.

Le mercato estival a officiellement ouvert ses portes et la priorité du Real Madrid se nomme toujours Kylian Mbappé.

L’attaquant du PSG n’a toujours pas officiellement fait part de sa décision de quitter Paris ou de prolonger, alors que son bail actuel expire dans un an. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont fait du renouvèlement de contrat de Kylian Mbappé une priorité absolue, mais les négociations sont difficiles avec l’international tricolore. Et pour cause, l’ancien Monégasque souhaite être certain de la compétitivité du PSG la saison prochaine avant de se réengager et aimerait dans l’idéal signer un bail assez court de seulement un ou deux ans supplémentaires. Une situation que guette attentivement le Real Madrid, mais également le FC Barcelone, à en croire les informations obtenues par le Diario GOL.

Le média espagnol croit savoir que le président barcelonais Joan Laporta rêve secrètement de griller le Real Madrid et de s’offrir Kylian Mbappé au nez et à la barbe des Merengue. Pour atteindre son objectif, le FC Barcelone serait prêt à sacrifier Ousmane Dembélé en plus de lâcher une somme avoisinant les 75 ME au PSG. Sur le papier, la proposition de Barcelone est cohérente pour recruter un Kylian Mbappé en fin de contrat en juin 2022. Il se dit même que le Paris Saint-Germain, qui redoute plus que tout un départ du buteur tricolore gratuitement dans un an, pourrait l’accepter. Il y a néanmoins peu de chances que l’opération se boucle puisque le média affirme catégoriquement que Kylian Mbappé n’a aucunement l’intention de signer au FC Barcelone dans un avenir plus ou moins proche. L’objectif n°1 de l’attaquant de 22 ans, le jour où il quittera le Paris SG, est d’accomplir son rêve de jouer en faveur du Real Madrid. Les Blaugrana, aussi ambitieux soient-ils, peuvent donc définitivement renoncer à la signature de Kylian Mbappé au mercato.