PSG : Neymar-Mbappé, la clause irréelle

La prolongation de Neymar au PSG jusqu’en juin 2025 pourrait jouer un rôle capital dans l’avenir de Kylian Mbappé.

Neymar et Kylian Mbappé, destins liés ? Cela y ressemble de plus en plus selon la presse espagnole. Et pour cause, alors que le Brésilien a d’ores et déjà prolongé en faveur du Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, l’avenir de Kylian Mbappé est encore indécis. Mais à en croire les informations obtenues par le journal AS, l’attaquant de l’Equipe de France, courtisé avec assiduité par le Real Madrid et surveillé par Liverpool, pourrait être « bloqué » par Neymar. Le média madrilène explique dans le détail que lors de sa prolongation jusqu’en 2025, l’ancien compère de Lionel Messi au FC Barcelone a mis comme condition la garantie que Kylian Mbappé fasse toujours partie de l’effectif du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont rassuré Neymar, lui promettant que Kylian Mbappé ne partirait pas cet été et qu’il pouvait ainsi prolonger sans se faire de souci. « L’assurance avec laquelle le président du PSG parle du maintien de Mbappé au club contraste avec la tiédeur et l’ambiguïté que le joueur de 22 ans transmet dans ses déclarations publiques et dans ses gestes » note par ailleurs le journal AS, qui craint pour Neymar que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aient fait une promesse dans le vide à Neymar au moment de sa prolongation. Pour rappel, le président du PSG s’est montré très ferme dans les colonnes du journal L’Equipe au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé. « Nous ne vendrons jamais Mbappé et il ne partira jamais libre » avait notamment lâché Al-Khelaïfi, dont les déclarations ont fait réagir jusqu’en Espagne, où le #FreeMbappé avait fleuri. Pour rappel, Mbappé n’a plus qu’un an de contrat avec le PSG, qui souhaite absolument le prolonger cet été afin de ne pas voir le risque de le voir partir libre dans un an.