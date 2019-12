PSG : Barcelone en guerre à cause de Neymar, ça va loin

Dans : PSG.

L’été dernier, la direction du FC Barcelone a longtemps discuté avec celle du Paris Saint-Germain dans le but de conclure un accord pour le transfert de Neymar au mercato.

Après de longues semaines de discussion, aucun accord n’a finalement été trouvé entre le champion d’Espagne en titre et le club de la capitale française. Et plusieurs mois plus tard, cet épisode a encore laissé des traces dans le vestiaire du FC Barcelone selon le Daily Record. En effet, le média britannique affirme qu’en interne, le club catalan a littéralement explosé en raison des divisions provoquées par le dossier Neymar, dont l’arrivée était jugée comme essentielle par Lionel Messi et Luis Suarez.

Plusieurs joueurs de Barcelone, que la direction a tenté d’envoyer à Paris comme une simple monnaie d’échange, ne l’entendaient évidemment pas de cette oreille, à commencer par Ivan Rakitic. Vice champion du monde, le Croate n’a pas été bien traité par ses dirigeants selon lui, ce qui a provoqué un premier séisme dans le vestiaire catalan. « Le Barça est ainsi plongé dans une guerre civile en interne à la suite de ce feuilleton du mercato » selon le média britannique, qui ajoute par ailleurs que Lionel Messi et Luis Suarez ont la sale impression que la direction barcelonaise s’est moquée d’eux, en ne faisait finalement pas le nécessaire pour recruter Neymar. D’autres joueurs, moins importants, ont également été contrariés par ce feuilleton : Dembélé, Todibo, Arthur, Semedo ou encore Umtiti, tous au cœur des discussions dans le cadre d’un éventuel échange. Autant dire que le feuilleton Neymar a laissé des traces à Barcelone, bien que le joueur porte toujours le maillot du PSG…