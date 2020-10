PSG : Baladé par Tuchel, déjà critiqué, Danilo Pereira déguste d'entrée

Dans : PSG.

Danilo Pereira doit tout de même se demander dans quel guêpier il vient de mettre les pieds en signant au PSG.

Avant même qu’il n’enfile le maillot parisien, le Portugais a vu son futur entraineur Thomas Tuchel et le directeur sportif Leonardo se tacler par presse interposée au sujet du recrutement. Et quand le Paris SG parvient à faire venir un joueur confirmé au poste de sentinelle avec l’ancien capitaine du FC Porto, son coach décide de le mettre en défense centrale à la surprise générale, afin de mettre un défenseur central, Marquinhos, au milieu de terrain. Et en plus de cela, même pour ses qualités de récupérateur, Danilo Pereira ne fait pas l’unanimité. Du moins aux yeux de Mickaël Madar. Le consultant de Canal+ a commenté le mercato parisien, critiquant les choix effectués et notamment la signature de l’international portugais.

« Selon moi, on a perdu au change. Tu perds un Cavani, meilleur buteur de ton histoire, et tu récupères Kean, un jeune prometteur mais qui n’est pas trop efficace dans l’axe. Tu perds aussi Thiago Silva. Aujourd’hui, il te manque un défenseur central axial droit. Pour Danilo Pereira, il faut voir. C’est un gars travailleurs qui va récupérer mais, dans l’utilisation du ballon, ce n’est pas le bon profil. Paris est une équipe qui doit avoir la possession et, avec ce type de joueur, tu l’as beaucoup moins », a balancé l’ancien attaquant du PSG, pour qui le champion de France ne s’est tout simplement pas amélioré cet été lors du marché des transferts. La saison est toutefois encore longue, et Danilo Pereira est, malgré son passage en défense contre Dijon, toujours attendu pour être le pilier du milieu de terrain parisien.