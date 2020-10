PSG : Danilo Pereira va cartonner, Paris n'est pas prêt !

Dans : PSG.

Danilo Pereira est arrivé au PSG en provenance du FC Porto il y a deux semaines. Il n’a pas encore débuté avec le club de la capitale mais l’un de ses anciens entraîneurs lui réserve un bel avenir.

Leonardo a réussi un coup de maitre le 5 octobre en recrutant trois joueurs dans les derniers instants du mercato. Les deux premiers, Moise Kean et Rafinha, ont pu se tester sous leur nouveau maillot à Nîmes, vendredi (4-0). Le dernier, Danilo Pereira (29 ans), n’a, lui, pas eu l’opportunité de faire ses preuves. Prêté par le FC Porto avec option d’achat, le Portugais était cas-contact du Covid-19 en sélection récemment. Alors en attendant que le néo-Parisien fasse ses grands débuts avec le PSG, l’entraîneur qui l’a lancé dans le monde professionnel, Pedro Martins (à Maritimo en 2013), a tenu à rassurer les supporters des Rouge et Bleu sur le niveau de leur nouveau milieu défensif. Celui qui est désormais le coach de l’Olympiakos a couvert d’éloges l’international portugais.

« C’est un 6 très intelligent, qui sait annihiler les espaces des adversaires. Au-dessus de tout, il lit rapidement le jeu, les actions devant ou derrière lui. Il est très fort dans le jeu aérien. Il peut marquer des buts sur coup de pied arrêté. Il peut paraître discret lors de certaines rencontres, mais pour un entraîneur, il est très précieux dans le jeu et l’équilibre d’une équipe. La seule chose qui me surprend, c’est que ça (son transfert dans un grand club) n’arrive que maintenant. Je peux vous assurer que le PSG a recruté un grand joueur et un grand homme », a-t-il rapporté à RMC Sport. Des mots forts qui peuvent faire saliver les supporters parisiens.