PSG : Avec Neymar et Mbappé, Verratti rêve encore plus grand

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Avant d'affronter le Bayern Munich lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions, Marco Verratti s'est confié sur les grandes ambitions du Paris Saint-Germain.

Mercredi, le club de la capitale française jouera son premier match test en Ligue des Champions. Face au Bayern, la tâche sera rude. Malgré son début de saison compliqué, avec une défaite contre Hoffenheim et un nul contre Wolfsbourg vendredi dernier, Munich reste un très grand club européen, comme peut l'être le FC Barcelone, qui a sorti le PSG de la C1 la saison dernière. Mais depuis mars dernier, les temps ont changé. Paris a investi plus de 400 ME sur le dernier mercato estival en recrutant Neymar et Mbappé. Deux nouveaux joueurs qui peuvent permettre à Paris de remporter enfin la coupe aux grandes oreilles. Mais pour Marco Verratti, il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs.

« Notre rêve est bien sûr de tout gagner, mais nous savons tous que le football est un sport difficile et que les trophées ne se remportent pas en donnant des interviews. Il faut gagner sur le terrain, et j’ai confiance en cette équipe. Les arrivées de joueurs du niveau de Neymar ou Mbappé vont nous faire franchir un nouveau cap, car ce sont des phénomènes, des joueurs rares que peu d’équipes possèdent. Ils se sentent déjà la maison ici et réalisent un très bon début de saison. L’un de nos objectifs est de remporter la Champions League. Ce genre de joueurs nous donne plus de possibilités. Ancelotti ? Ce sera un moment très émouvant car c’est un grand entraîneur, mais surtout un grand homme. Il a beaucoup compté dans ma carrière. Il a été l’une des personnes les plus importantes pour moi dans le football. Je suis vraiment très content de le retrouver », a expliqué, sur le site du PSG, Verratti, qui ne fera pas de sentiments sur la pelouse du Parc contre le Bayern d'Ancelotti pour montrer que Paris a enfin grandi sur la scène européenne.