PSG : Avantage Paris pour Kylian Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Dans la foulée de l'élimination du PSG par Manchester United en Ligue des champions, et malgré l'énorme déception engendrée par ce fiasco, Kylian Mbappé avait annoncé sur TF1 qu'il n'envisageait pas de bouger au mercato. Les choses semblaient claires, sauf que depuis il y a eu une triste fin de saison pour le Paris Saint-Germain, et surtout la prise de parole du Champion du monde lors des Trophées UNFP. Bien évidemment, tout cela a relancé les rumeurs sur un possible départ de Kylian Mbappé au Real Madrid où tout comme en 2017 Zinedine Zidane en aurait fait une de ses priorités.

Mais ce jeudi, Le Parisien indique que tout porte à croire que l'attaquant tricolore restera une saison de plus au PSG, même si les Merengue maintiennent la pression dans ce dossier. « Ses déclarations de fin de saison ont jeté le trouble sur ses intentions. Mais la balance penche toujours du côté du statu quo. Sauf immense surprise, Mbappé, meilleur joueur du PSG cette saison, débutera en août prochain sa 3e saison parisienne. D’ici là, le Real Madrid n’abandonnera pas forcément ses approches. Le club merengue poursuit toujours l’objectif, à court ou moyen terme, d’enrôler ce qui se profile comme la star numéro 1 des années 2020 », explique le média francilien qui n'envisage donc pas un transfert de Kylian Mbappé dans les prochaines semaines. Silencieux depuis sa fracassante sortie lors des Trophées UNFP, la star française du PSG est, lui, parti prendre des vacances bien méritées sans éteindre les rumeurs.