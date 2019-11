PSG : Avant de prolonger Neymar, Leonardo veut endormir les supporters

Dans : PSG.

Retenu malgré ses envies d’ailleurs cet été, Neymar pourrait bien prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Du moins lorsque la situation sera apaisée.

Pendant que l’avenir de Kylian Mbappé crée de l’agitation au Paris Saint-Germain, le dossier Neymar passe clairement au second plan. La seule et unique prolongation qui obsède la direction, c’est bien celle de l’attaquant français convoité par le Real Madrid. Quant aux négociations avec le Brésilien, le journal L’Equipe annonce qu’elles ont été interrompues. Le président Nasser Al-Khelaïfi et son ancien directeur sportif Antero Henrique ont bien débuté les discussions avec l’ancien Barcelonais concernant une prolongation pour une année supplémentaire. Mais l’hypothèse a rapidement été écartée en raison des envies d’ailleurs de Neymar, sous contrat jusqu’en 2022.

Quelques mois plus tard, le dirigeant portugais a laissé son fauteuil à Leonardo, qui n’a évidemment pas relancé les négociations après le feuilleton estival. Mais toujours selon le quotidien sportif, l’idée n’est pas à exclure. En effet, Neymar, conscient que ses relations avec le FC Barcelone ne sont pas idéales compte tenu du procès en cours et du scénario du dernier mercato, voudrait attendre de voir comment se déroulera sa saison dans la capitale. Et du côté du Paris Saint-Germain, on sait que le moment n’est pas opportun sachant que les supporters en veulent toujours à l’international auriverde. Autrement dit, les deux parties sont d’accord pour laisser ce dossier de côté, en attendant un contexte plus favorable…