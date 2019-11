PSG : Au Real, Zidane ne participe pas à l’emballement sur Mbappé

Dans : PSG.

A quelques semaines du match retour face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, prévu le 26 novembre, Zinédine Zidane a évoqué la forme de Kylian Mbappé. Mais sans forcément s’emballer.

On ne parle plus d’une simple rumeur. Toutes les sources sont unanimes, le Real Madrid considère Kylian Mbappé comme la grande priorité de son prochain mercato estival. C’est pourquoi les Merengue suivent attentivement l’actualité de l’attaquant du Paris Saint-Germain, qui continue d’impressionner depuis son retour de blessure. Difficile d’oublier son entrée fracassante à Bruges (0-5), l’équipe belge qui a pourtant accroché le club madrilène (2-2) en Ligue des Champions. Pas de quoi bluffer Zinédine Zidane, habitué aux exploits de son compatriote français.

« Ce qu'il fait n'est pas surprenant, a commenté le coach du Real Madrid. Il fait partie des meilleurs joueurs, il le démontre avec ses statistiques. Mais en même temps, ça ne changera rien pour nous dans le sens où c'est une équipe que l'on va affronter. C'est un joueur de grande qualité, on aura bien sûr une attention particulière sur lui, comme sur toute l'équipe parce que c'est une équipe performante. Ils sont en train de le démontrer à tous les niveaux. Mais on est encore loin de ce match, il y en a d'autres avant, on va se concentrer sur ceux-là. » Rappelons que le Paris Saint-Germain avait largement dominé les Merengue (3-0) à l’aller, le tout en l’absence de Neymar, Edinson Cavani et de Kylian Mbappé.