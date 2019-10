LdC : Le PSG explose Bruges grâce à Mbappé, le meilleur remplaçant du monde

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Jan Breydelstadion, le PSG bat Bruges 5-0

Buts pour le PSG : Icardi (7e et 63e), Mbappé (63e, 79e, 83e)

Pas vraiment impérial en première période, le PSG a attendu l'entrée en jeu de Mbappé pour faire exploser en vol le FC Bruges, avec un triplé du Français pour une victoire 5-0 en Belgique.

Surprise au coup d’envoi dans la composition d’équipe du PSG, puisque Thomas Tuchel ne titularisait ni Kylian Mbappé, ni Edinson Cavani. Cela n’empêchait pas Paris de démarrer très fort, avec notamment d’incroyables boulevards sur l’aile de Di Maria. L’Argentin en profitait pour délivrer une passe décisives pour Icardi (0-1, 7e) mais il manquait dans la foulée le but du break dans un face à face dont il a pourtant habituellement le secret (14e). Bruges corrigeait ensuite ce gros bug, pour revenir dans la partie, et rééquilibrer les débats jusqu’à la pause, le tout dans un rythme élevé.

Après le repos, tout changeait avec l’entrée en jeu de Kylian Mbappé à la place de Choupo-Moting. Un choc pour les défenseurs belges, qui prenaient l’eau à chaque accélération du prodige français, auteur d’un triplé et d’une passe décisive pour Icardi, afin de faire gonfler le score à 0-5. Un score sévère, mais qui démontre à quel point Mbappé fait des différences encore plus criantes quand il entre en cours de jeu. En tout cas, le PSG continue son sans-faute, et se retrouve désormais largement en tête du groupe devant le Real Madrid, difficile vainqueur à Galatasaray.