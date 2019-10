PSG : Attention aux stars, la MCN en veut à Tuchel

Dans : PSG, Ligue 1.

Changement de discours cet été avec l’arrivée de Leonardo, mais il n’y a pas que le dirigeant brésilien qui en a profité pour faire évoluer sa façon de penser.

C’est le cas de Thomas Tuchel, accusé la saison passée d’être un peu trop gentil avec ses stars, et notamment Neymar, à qui il pardonnait et autorisait quasiment tout. Cette saison, la musique est différente et toute la MCN a pu le constater. Neymar n’a pas vraiment pu compter sur le soutien de son entraineur pendant et après son été agité, « TT » assurant même que le PSG savait aussi jouer sans Neymar, ce qui a agacé ce dernier. De son côté, mis sur le banc notamment contre Bruges, Kylian Mbappé a fait bien évidemment la moue, et aurait bien aimé avoir un petit entretien avec son coach pour comprendre, ce qui ne lui a pas été accordé. S’il s’est défendu de faire sa célébration en mode « pleureuse » en lien avec son actualité sportive, tout le monde n’est pas forcément convaincu.

Et selon L’Equipe, c’est désormais Edinson Cavani qui se pose des questions, et se trouve vexé par l’absence de titularisation. L’Uruguayen n’apprécie pas du tout ce traitement qui n’est pas en accord avec son statut selon lui, et rejoint ainsi la MCN dans une dangereuse combinaison de stars qui ne reconnaissent plus leur entraineur, et sont beaucoup moins proche de lui. Si cela permet de mieux marcher en Ligue des Champions, qui s’en plaindra réellement ?