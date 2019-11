PSG : Attention à la gaffe au mercato, il sonne l'alerte !

Dans : PSG.

Récemment, le Paris Saint-Germain a prolongé le contrat de Marco Verratti jusqu’en 2024. En revanche, Thiago Silva attend toujours un signe de Leonardo…

Pour l’heure, le directeur sportif du PSG n’a entamé aucune discussion avec son capitaine pour la prolongation de son contrat, qui expire en juin prochain. Aux yeux des supporters, cela n’est pas forcément illogique car en adoptant cette stratégie, Leonardo s’assure que Thiago Silva gardera un niveau de performance très élevé. Mais pour Stéphane Bitton, il faut faire attention de ne pas commettre l’erreur d’attendre trop longtemps, avec notamment le risque que Thiago Silva donne son accord à un autre club au mois de janvier. Sur l’antenne de France Bleu Paris, le journaliste a clairement conseillé au PSG de prolonger au plus vite son capitaine.

« Après ce qu’on a vu à Dijon, on se dit qu’il ne sera pas de trop de voir revenir Marco Verratti et Thiago Silva. C’est la colonne vertébrale du PSG. Ces deux garçons, pour moi, sont indispensables au PSG ! Je pense que c’est bien d’avoir ces joueurs-là. Verratti a, lui, prolongé mais pas Thiago Silva, 35 ans, ce qui n’est pas vieux. Les exemples sont très nombreux en Europe, il y a des joueurs de cet âge-là. On sait qu’il a une hygiène de vie irréprochable. La question, il ne faut même pas se la poser. Toutes les qualités qui font de lui un des meilleurs défenseurs du monde, je pense qu’il faut absolument le prolonger. Ce serait, pour lui, une sécurité et aussi pour le PSG, même à 35 ans » a indiqué le journaliste, qui espère que le dossier de la prolongation de Thiago Silva sera bouclé rapidement à Paris.