PSG : Areola prêt à se venger en repoussant une prolongation au PSG ?

Souvent critiqué la saison passée au Paris Saint-Germain, Alphonse Areola semble cette fois bien parti pour faire taire les critiques après quelques prestations impeccables, notamment mercredi dernier en Ligue des champions lors du match PSG-Bayern Munich. Alors forcément, le troisième gardien de l'équipe de France se retrouve en position de force au moment de discuter d'une éventuelle prolongation de contrat avec le club de la capitale.

Car même si Alphonse Areola a encore un contrat jusqu'en juin 2019, les dirigeants parisiens, et notamment Antero Henrique, veulent vite régler ce dossier. Mais, selon France-Football, Areola est lui nettement moins pressé de répondre au Paris Saint-Germain. « Joueur le moins bien payé de l'équipe type (autour de 2 ME brut par saison), Areola (24 ans) a mal vécu l'été dernier. Lors du dernier jour du mercato, le directeur sportif portugais avait cherché à faire venir Pepe Reina dans les dernières heures du marché, après avoir tenté, en vain, Jan Oblak », explique l’hebdomadaire footballistique, qui précise qu’Alphonse Areola est notamment suivi par des clubs anglais, mais également la Juventus. Reste qu'être le portier numéro 1 du Paris Saint-Germain constitue désormais une belle référence et que le gardien de but français le sait pertinemment.